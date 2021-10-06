Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler barıştı

2019 yılında boşanan oyuncu Algı Eke ve İnan Ulaş Torun'ın yapımcı Bilal Kalyoncu'nun "Yalancı Şahit" adlı filminde rol alacağı öğrenildi.

'ŞİDDET' AÇIKLAMASI

Ulaş İnan Torun'un Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında konuşan güzel oyuncu, "Hayır, herhangi bir şiddet görmedim" demişti.

Boşanma sonrası konuşan Ulaş İnan Torun, "Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık" ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERECEKLER Mİ?

Barıştıkları öğrenilen ikilinin ilişkilerine bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan İnan Ulaş Torun ile Algı Eke'nin yer aldığı projede ayrıca Halil Söyletmez, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimlerde rol alıyor.