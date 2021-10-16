Bu durum nedeniyle oldukça duygulandığını söyleyen Göksel, "Benim için çok farklı bir duygu oldu. Yazılan yorumları okudum. Çok güzel şeyler yazmışlar. İstiklal Marşı'nı okurken çocukluk ve okul yıllarım aklıma geldi. O günlere geri döndüm bir anda. Benim için çok gurur verici bir deneyimdi. " dedi.

"Albüm yok, single yapacağım"

Bir süredir herhangi bir müzik çalışması içinde olmayan Göksel, "Aslında pandemi öncesi albüm yapmayı düşünüyordum. Ama nasip olmadı. Araya Covid-19 salgını girdi. Şimdi albüm yapmayı düşünmüyorum. Bir single hatırlıyorum. Yakında çıkmış olur." açıklamasında bulundu.