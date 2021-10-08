Özel hayatı hakkında konuşan ünlü fenomen, "Gökhan ile işlerimiz gereği konuşuyoruz ama barışma yok. Boşandıktan sonra onun hayatına uzaktan bakınca doğru kararı verdiğimizi düşündüm" dedi.

Muhabirler, Selin Ciğerci'ye Gökhan Çıra'nın "İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. En fazla 1 hafta ayrı kalabiliyorduk" demesini hatırlattı.

Ciğerci, "Daha uzunlarına alışsın o zaman" diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.

"ALDATMA ASLA OLMADI"

Aldatılma iddiasına da cevap veren ünlü fenomen, "Yayında yaptığım boynuz göndermesi espriydi. Aldatma asla olmadı"dedi.

"MANTIK VE PARA GERİ PLANDA"

Evlilikte maddiyata önem vermediğini söyleyen Ciğerci, "Benim için mantık ve para geri planda. İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim" dedi.

Sözlerini sürdüren Ciğerci, "Boşandıktan sonra kimse bana mesaj atmadı. Acaba beni beğenmiyorlar mı?" deyip kahkaha attı.