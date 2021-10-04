Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu 'Aşk Adam Seçer Mi'nin ardından çok ara vermeden müzikseverlerle buluşan başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı 'Ağrılarım Var' ile tüm müzik platformlarında yerini alarak sonbahara iddialı bir giriş yaptı. Sözü ve müziği Gülşah Tanrıöver'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının vokallerinde ise Gülşah Tanrıöver'e, Mustafa Ceceli'nin eşsiz sesi eşlik ediyor.

CCL stüdyolarında kaydedilen ve uzun süredir titizlikle çalışılan şarkının klibi ise Nevşehir'in doğaüstü güzelliğiyle meşhur, büyülü bölgesi Göreme'de Divan Cave Otel ve Uçhisar'da Curcuna Gece Klübü'nde çekildi. Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver'in üstlendiği klip, kalabalık bir ekip eşliğinde BİR günde tamamlanırken başarılı sanatçının yenilikçi imajı da dikkat çekti. Sanatçı Gülşah Tanrıöver, uzun süredir her projesinde Mustafa Ceceli'nin de desteğini alarak müzik sektöründe emin ve kalıcı adımlarla yürümeye ve üretmeye devam ediyor.

Yeni şarkısıyla sevenlerinin duygularına tercüman olacak olan Gülşah Tanrıöver; her insanın yaşadığı sıkıntılardan dolayı ağrılarının ve sancılarının olduğunu dile getirerek tüm dinleyicilerine iyi gelmesini diledi. Aşkın en ağrılı ve en sancılı hallerini anlatan şarkının sözlerine eşlik eden iddialı altyapısı Gülşah Tanrıöver'in güçlü sesiyle birleşince tam bir müzik ziyafetine dönüştü. Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı 'Ağrılarım Var', tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!