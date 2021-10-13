Geçtiğimiz ay koronavirüs aşısı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan 55 yaşındaki şarkıcı, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün." diyerek net bir tavır sergilemişti.

Akmerkez'de görüntülenen Tilbe, "Konserim için kıyafet bakıyorum" dedi.

Tilbe, "Aşı olmamakta kararlı mısınız?" diyen bir muhabire, "O konulara girmek istemiyorum. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Maske takmamamla ilgili de soru sormayın" cevabını verdi.

Tilbe, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.