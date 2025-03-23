Magazinde nitelik tartışması: "Ağzı olan konuşuyor" eleştirisi - Son Dakika
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Magazinde nitelik tartışması: "Ağzı olan konuşuyor" eleştirisi

Magazinde nitelik tartışması: "Ağzı olan konuşuyor" eleştirisi

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, magazin dünyasındaki uzmanlık tartışması gündeme geldi. Herkesin magazinci olamayacağını belirtilirken, "şarkıcıysan şarkıcılık yap, oyuncuysan oyunculuk ama ağzı olan konuşuyor" diyerek sektördeki nitelik sorununa da dikkat çekildi.

23.03.2025 18:13
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Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında herkesin magazin yorumculuğu yapamayacağını belirtilerek, sektörde nitelik sorunu olduğunu dile getirildi. "Şarkıcıysan şarkı söyle, oyuncuysan oyna ama herkes magazinci olamaz" diyen Solaker, magazin yorumculuğunun bir uzmanlık gerektirdiğini vurguladı.

"MAGAZİNDE KİMİN NE KONUŞTUĞUNA DİKKAT EDİLMELİ"

Kalaycıoğlu, sektörde yetkin olmayan isimlerin konuştuğunu vurgulayarak, "Bir meslek sahibi olmak için eğitim almak, deneyim kazanmak gerekir ama magazinde herkes her şeyi söyleyebiliyor" dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

Sanatçılar ve medya mensupları arasındaki sınırların belirsizleştiğine dikkat çekerek, "Şarkıcıysan şarkını söyle, oyuncuysan oyna ama magazinci değilsen magazin yorumculuğu yapamazsın" ifadelerini kullandı. Kalaycıoğlu da bu görüşe destek vererek, magazin programlarında bilgiye dayalı yorumların önemine vurgu yaptı.

"EKRANDA CAHİLLİK AKIYOR"

Programda gündeme gelen bir diğer konu da televizyon ekranlarında yorum yapan bazı isimlerin yeterli donanıma sahip olmamasıydı. "Bugün ekranlarda cahillik akıyor. Gerçek magazinciler, emek veren isimler geri plana itiliyor" diyerek sektördeki uzmanlık tartışmasını yeniden gündeme getirildi.

Gökay Kalaycıoğlu, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazinde nitelik tartışması: 'Ağzı olan konuşuyor' eleştirisi - Son Dakika

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