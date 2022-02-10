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Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi? - Son Dakika

Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?

10.02.2022 16:59

9. bölümüyle bu akşam ekranlarda yayınlanacak Mahkum'da Barış'ın elindeki Nazlı kozu Fırat'ın elini kolunu bağlayacak. Peki, Barış'ın yeni hamlesi ne?

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum'da Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat'ı zor günler bekleyecek.

MAHKUM'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

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İsmail Hacıoğlu, Mahkum, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi? - Son Dakika
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