Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi? - Son Dakika

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinde dün akşam Fırat, Cemre'nin katilini bulmak elinden geleni yapar. Ancak Barış onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

MAHKUM'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.