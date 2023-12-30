Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı

Mahsun Kırmızıgül, ziyaret sonrası duygularını şöyle dile getirdi: " Darülaceze'ye dizi çekmeye gelmiştik. O zaman buranın hastane olduğunu sanıyordum. Geldiğim yerde kimsesiz yurdu görmemiştim. Buna şahit olunca 'Beyaz Melek' filmimi yazdım. O dönem burada kalan sakinleri bugün de gördüm."

Kırmızıgül, yaşlanan aile büyüklerine bakmayanlara da kızdı: "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Elden ayaktan düştüğü zaman annelerini, babalarını bırakıyorlar. Bırakmayın! Hayat kısa. Gün gelecek biz de yaşlanacağız. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin."

Annem beni tanımıyor

Annesinin Alzheimer'a yakalandığını açıklayan Mahsun Kırmızıgül, "Annem başımın tacı. Taş taşıyarak beni büyüttü. Şimdi beni tanımıyor. Beni tanımaması önemli değil. Yanında oturduğum zaman çocukluğumdan beri onunla geçirdiğim zaman gözümün önüne geliyor" dedi.