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Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı

Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret ettikten sonra duygularını paylaştı. Kırmızıgül, burada kalan sakinlerin yaşamını gördükten sonra 'Beyaz Melek' filmini yazdığını söyledi. Ayrıca, yaşlanan aile büyüklerine bakmayanlara kızan Kırmızıgül, annesinin Alzheimer'a yakalandığını ve onunla geçirdiği zamanların gözünün önüne geldiğini belirtti.

Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı
30.12.2023 - 02:29,
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Mahsun Kırmızıgül, ziyaret sonrası duygularını şöyle dile getirdi: " Darülaceze'ye dizi çekmeye gelmiştik. O zaman buranın hastane olduğunu sanıyordum. Geldiğim yerde kimsesiz yurdu görmemiştim. Buna şahit olunca 'Beyaz Melek' filmimi yazdım. O dönem burada kalan sakinleri bugün de gördüm."

Kırmızıgül, yaşlanan aile büyüklerine bakmayanlara da kızdı: "Sadece merhametsiz ve vicdansız insanlara kızıyorum. Elden ayaktan düştüğü zaman annelerini, babalarını bırakıyorlar. Bırakmayın! Hayat kısa. Gün gelecek biz de yaşlanacağız. Allah herkese hayırlı evlat nasip eylesin."

Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı

Annem beni tanımıyor

Annesinin Alzheimer'a yakalandığını açıklayan Mahsun Kırmızıgül, "Annem başımın tacı. Taş taşıyarak beni büyüttü. Şimdi beni tanımıyor. Beni tanımaması önemli değil. Yanında oturduğum zaman çocukluğumdan beri onunla geçirdiğim zaman gözümün önüne geliyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı - Son Dakika
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