Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu

12.05.2022 11:20
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri Oğuzhan Koç konseri ile başladı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri Oğuzhan Koç konseri ile başladı. Ünlü pop şarkıcısı Oğuzhan Koç'u dinlemek için Manisalılar konser alanını doldurdu.

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisalılara unutulmaz bir konser yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Yunusemre ilçesindeki Kent Park'ta organize edilen konsere Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Manisalılar, ünlü pop sanatçısı Oğuzhan Koç'un sevilen şarkılarını hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. Konser sonunda Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan tarafından Oğuzhan Koç'a çiçek ve hediye takdim edildi. Oğuzhan Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere ve Manisalılara teşekkür etti. - MANİSA

Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi 19 Mayıs'ı Dolu Dolu Kutlayacak İzmit Belediyesi 19 Mayıs'ı Dolu Dolu Kutlayacak Merkezefendi'de 19 Mayıs Coşkusu, Duman Konseri ile Yaşanacak Merkezefendi'de 19 Mayıs Coşkusu, Duman Konseri ile Yaşanacak

Mustafa Kemal Atatürk, Oğuzhan Koç, gençlik, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 11:28:32. #1.13#
SON DAKİKA: Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement