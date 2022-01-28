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MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI! - Son Dakika

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI!

28.01.2022 15:20
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI!

Maske Kimsin Sen yarışmasında ayna karakterini canlandıran Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Maske Kimsin Sen yarışmasından sürpriz aşk çıktı. Yarışmada ayna karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın, aynı programın sunuculuğunu yapan Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı.

YARIŞMADA TANIŞTILAR

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Yılmaz ile Masumlar Apartmanı'nın Naci Hoca'sı Tansel Öngel, yarışma sayesinde tanıştı.

İki ismin flört etmeye başladıkları ve kendilerini tanıma aşamasında oldukları iddia edildi.

Biran Damla Yılmaz ile Tansel Öngel'in aynı spor salonuna gittiği de öğrenildi. (Akşam)

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMA KONUSU NEDİR?

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Deniz Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi ise Lübnanlıdır. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Kilis'te doğdu; fakat Ankara'da büyüdü. Öngel'in öğretmen olan bir ablası var.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI!
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI!
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI!

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Masumlar Apartmanı, Biran Damla Yılmaz, Maske Kimsin Sen, Tansel Öngel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MASKE KİMSİN SEN YARIŞMASINDAN AŞK ÇIKTI! - Son Dakika
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