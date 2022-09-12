MasterChef Türkiye'de en başarısız yemeği yapan Dilan, yarışmaya veda etti - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de en başarısız yemeği yapan Dilan, yarışmaya veda etti

12.09.2022 08:04

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay arasında kıyasıya yapılan mücadelede en başarısız yemeği yapan Dilan, gözyaşları içinde kalarak yarışmadan elendi.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam eleme gecesi bölümüyle ekrana geldi. Potaya giren Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan ve Serpilay iki etaptan oluşan eleme turlarından geçebilmek için ter döktü.

DİLAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacılar, eleme turunun ilk etabında maş fasulyesi kullanarak en yaratıcı ve lezzetli tabağı yapmaya çalıştı. Bu turu geçen Serpilay, Burak ve Yağız en başarılı tabakları hazırlayarak eleme turundan kurtuldu. İkinci tura kalan Dilan, Vural ve Melih ise Danilo Zanna'nın "Palamutto" tarifini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin sonunda ise en başarısız yemeği yaparak yarışmaya veda eden isim Dilan oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan oldu

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Elendiğini öğrendikten sonra "Hayallerim vardı" diyerek hüngür hüngür ağlayan 20 yaşındaki Dilan, "Bu yaşa gelene kadar hayatımda çok büyük acılar çektim. Herkes bana 'senden hiçbir şey olmaz' diyordu. Kimsenin benden umudu yoktu, benim de MasterChef'e başvurana kadar yaşama umudum yoktu. MasterChef bana bir kapı oldu. Ben çok zor bir hayatta büyüdüm. Hayat benden çok şey aldı. Hiç elenmek istemiyordum ama ben bunu hak ettim çünkü burası çok zor. Bir hatam olduysa özür dilerim" dedi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Dilan oldu
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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de en başarısız yemeği yapan Dilan, yarışmaya veda etti - Son Dakika
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