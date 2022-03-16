Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı

16.03.2022 11:53
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı

Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir.

Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı - Son Dakika


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