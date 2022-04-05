Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı! - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı!

05.04.2022 22:16
Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'deki Dönerci Serkan'da iftar için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Erbil sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek bir itirafta bulundu.

Mehmet Ali Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu ve bir Youtube kanalı açmayı düşündüğünü belirterek "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız" dedi.

Gazetecilerin "Çarkıfelek'i özlüyor musunuz" sorusuna Erbil, "Evet ben de çok özlüyorum. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra Çarkıfelek'i izlemek için ekran başına geçerdi. Bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu." diye cevap verdi.

arkadaşı Seda Sayan'ın Prag'da evleneceği sorularına ise ünlü şovmen, "Nereden bulmuş orayı" şeklinde espri yaparak evinin yolunu tuttu.

Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı!
Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' İtirafı! - Son Dakika


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