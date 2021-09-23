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Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu

23.09.2021 14:39

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa programına konuk oldu. Burada göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu ve küçülttürme işlemi yaptırmak istediğini dile getirdi.

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erbil, yaptırmak istediği bir estetikten de bahsetti.

"GÖĞÜSLERİM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirten şovmen, "Göğüslerimi belki küçülttürebilirim. Belki yaptıracağım da korkuyorum. Beni rahatsız ediyor. Şuan düşünüyorum, doktorum bakarız dedi. Ben büyüklüğüne takılıyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu

Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • volk y : jinekomati ameliyatı oldum. Yaşamak lazım. Eğerki olması gereken ve olmayan kişiyseniz psikolojik olarak inanılmaz faydası olan bir ameliyat. kesinlikle tavsiye ederim. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu - Son Dakika
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