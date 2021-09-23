Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erbil, yaptırmak istediği bir estetikten de bahsetti.

"GÖĞÜSLERİM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen Jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirten şovmen, "Göğüslerimi belki küçülttürebilirim. Belki yaptıracağım da korkuyorum. Beni rahatsız ediyor. Şuan düşünüyorum, doktorum bakarız dedi. Ben büyüklüğüne takılıyorum" dedi.