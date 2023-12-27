Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ dergi yazarı oldu. Son dönemde eski eşi Arzum Onan ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Kafa Dergisinde yazarlığa başladı.

Aylık çıkan dergide yazmaya başlayan ünlü oyuncu için " Mehmet Aslantuğ Ocak ayından itibaren her ay Kafa Dergisinde. Hoşgeldin Mehmet Aslantuğ" ile duyurdular.

27 YILLIK EŞİYLE BOŞANMIŞTI

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" demişti. Ünlü oyuncu boşanmaya Arzum Onan ile el ele gelmişti.