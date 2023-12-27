 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan ile sık sık gündeme gelen bir dergide yazarlık yapmaya başladı. Aylık çıkan Kafa Dergisi, Mehmet Aslantuğ'un Ocak ayından itibaren her ay yazılarını yayınlayacağını duyurdu. Aslantuğ, boşanma sürecinde Arzum Onan'ı terk etmediğini ve kalbini başka birine vermediğini belirtmişti.

Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak
27.12.2023 - 22:28,
Abone Ol

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ dergi yazarı oldu. Son dönemde eski eşi Arzum Onan ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Kafa Dergisinde yazarlığa başladı.

mehmetaslantug-kafadergisi1.jpg

Aylık çıkan dergide yazmaya başlayan ünlü oyuncu için " Mehmet Aslantuğ Ocak ayından itibaren her ay Kafa Dergisinde. Hoşgeldin Mehmet Aslantuğ" ile duyurdular.

27 YILLIK EŞİYLE BOŞANMIŞTI

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim" demişti. Ünlü oyuncu boşanmaya Arzum Onan ile el ele gelmişti.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:50:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement