Mehmet Çevik'in Klipte Traktör Macerası - Son Dakika
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Mehmet Çevik'in Klipte Traktör Macerası

Mehmet Çevik\'in Klipte Traktör Macerası
14.06.2025 12:09
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Mehmet Çevik, 'Lingo Lingo Şişeler' klibinde traktör kullanarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yeni şarkısının klibinde köy ağası olan Mehmet Çevik traktör kullanıp tarla sürdü. Köyden traktörle bahçeye gidene kadar trafiği birbirine katan ünlü sanatçı, traktörün azizliğine uğrayınca az daha manken kızlar römorktan düşüyordu.

Mehmet Çevik yaza damga vurmaya hazırlandığı "lingo lingo şişeler" isimli yeni şarkısına klip çekmek için bir kez daha kamera karşısına geçti.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı şirin bir köyde çekilen klip renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçının bir köy ağasını canlandırdığı klipte traktör kullandığı anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi. Takviye viteste kalan traktör seri hareket edince manken kızlar az daha römorkun üzerinden düşüyordu. Traktörün sahibine kızarak bunu yavaşa alın diye seslenen Çevik, bir kaç denemenin ardından doğru vitesi bulup traktörü hareket ettirdi.

Çekim sonrası açıklama yapan sanatçı, çekimin yapıldığı köyün muhtarının aile dostu olduğunu belirterek, "Mehmet abi bana evinin kapılarını aç dedim sağolsun beni kırmadı. Doğal köy ortamında çok renkli bir klip oldu. Uçak ve attan sonra şimdide traktör daha neler kullanacağız bakalım hep birlikte göreceğiz" dedi.

Daha önce hiç traktör kullanmadığını da belirten Çevik, "Aynı araba gibi ama ben araba kullanmayı da sevmediğim için bana zor geldi. Ne yapalım artık klip için sabahlara kadar traktör kullanacağız" diye konuştu.

Çevik, söz ve müziği Ahmet Nurettin Çamlıdağ'a ait olan klasikleşmiş şarkıya getirdiği taze soluk ve güçlü vokaliyle hayranlarını etkilemeyi başarırken, günlerce stüdyoda süren titiz çalışmalarının meyvesini aldı. Şarkının Ercan Bakalımoğlu tarafından yapılan enerjik ritmi ve dinamik düzenlemesi, eğlenceye düşkün müzikseverlerin favorisi olmaya aday görünüyor.

Doğa ile iç içe, samimi bir köy atmosferinde Enes Bilal Taşcı tarafından çekilen klip kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük beğeni kazanmayı hedefliyor.

Mehmet Çevik'in müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyan "Lingo Lingo Şişeler", yaz mevsiminin en çok konuşulan hitlerinden biri olmaya hazır. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Çevik'in Klipte Traktör Macerası - Son Dakika

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