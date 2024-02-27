Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölümü yayınlandı - Son Dakika
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Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölümü yayınlandı

Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölümü yayınlandı

Şehzade Alaaddin'in ölümüyle sarsılan Murad Han, yerine oğlu Şehzade Mehmed'i geçirir. Mehmed, Bizans'a sığınan Orhan'a karşı mücadele eder. Sultan Mehmed'in hedefi Konstantiniyye'yi fethetmektir. Çandarlı'nın liderliğindeki grup, Mehmed'i ikna etmeye çalışır. İsyancılarla mücadele eden Mehmed, kaybeder ve sürgüne gönderilir. Ancak Mehmed, bir gün sultan olarak dönecektir.

27.02.2024 16:18
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Birinci bölümü bu akşam (27 Şubat Salı) yayınlanacak olan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölüm konusu ise şöyle:

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir.

Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.

Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar.

Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.

Çandarlı, Yeniçerileri isyan etmeye teşvik eder ve başkentte kargaşa çıkar. Mehmed, ordusunu toplayarak isyancılarla mücadele etmek zorunda kalır. Mehmed'in ordusu ve asi Yeniçeriler karşı karşıya gelir.

Mehmed, isyancıları öldürmeye kararlıdır, ancak Çandarlı'nın son hamlesi onu durdurur. Mehmed, babasının karşısında boyun eğer. Çandarlı bu mücadeleyi kazanırken, Mehmed kaybeder ve sürgüne gönderilir.

Ancak Mehmed için her şey bitmemiştir. O, bir gün sultan olarak dönecektir.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölümü yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin birinci bölümü yayınlandı - Son Dakika
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