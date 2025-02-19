Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil - Son Dakika
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Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin programında sert yapısının nedenini açıkladı. Yalçınkaya, 'Restoranlar şefkat yuvası değil. Bizim derdimiz standardı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek' dedi.

19.02.2025 16:47  Güncelleme: 17:12
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin programında sert yapısının nedenini "Restoranlar şefkat yuvası değil" diyerek açıkladı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler isimli programa konuk oldu. Mehmet Şef, özel hayatından kariyerine birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

"BİZİM DERDİMİZ STANDARTI SAĞLAMAK"

Ceyda Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna cevap veren Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli mutfağın içinde bağıran adamlar var gibi görünüyor ama orada olay şöyle oluyor… Bizim derdimiz standardı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek. Biz belirli bir zaman zarfında o yemeği hazırlamak zorundayız. Ve bunu aynı anda yüzlerce kişi için yapınca 'Lütfen domates verir misin?' diyerek bunu başaramayız.

Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil

"RESTORANLAR ŞEFKAT YUVASI DEĞİL"

Servis süresince her şeyin kusursuz ilerlemesi gerekir ve o şefkati servis bittiğinde ekibimize gösteririz. Sonuç olarak restoranlar da şefkat yuvası değil. Müşteriler bizi seçip geliyorsa bu konuda hata kabul etmek ne yazık ki mümkün değil"

Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil

Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Can dostum:
    Sizi Pek Sevmiyorum Para İçindeler Show Yapıyor 20 6 Yanıtla
  • Apple User:
    adam haklı yemek tuzsuz olsa domatesin az kabuğu yemeğe bulaşşsa müşteri bir daha o restorana gitmek istemez 17 2 Yanıtla
  • cengiz:
    Bu şef zamanında çok ezilmiş saygısızlığı iş disiplini zannediyor geldiği yer kendine bol gelmiş XXXL bunun yaşam tarzı bu çünkü ezmekten zevk alır 9 3 Yanıtla
  • Kamil Tekin:
    Aynen Mehmet efendi ye katılıyorum restoranda bazen hizmet yerine laubali hareketlerle karşılaşıyoruz 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    NE YANİ KAZIK GİBİ HESAP GELSİN!!! BİRDE AZAR YAPIN İYİİ 6 3 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ADAMI SEVMİYORUM AMA DOĞRU SÖYLEMİŞ 6 1 Yanıtla
  • 6490203:
    aşçılık önemli meslektir aşçılık olmazsa ülke olmaz millet olmaz devlet olmaz Mehmet şefim 3 3 Yanıtla
  • 541154:
    kişla mı laaa 3 1 Yanıtla
  • Dadaş Nihat:
    15 senedir hotel mutfaklarında çalışıyorum.bağırıp çağıran kendini kral sanan aşçı başları ile çalışmıyorum. İşi bırakan ustaların en önemli sebebi ağzı bozuk aşçı başlarıdır 0 0 Yanıtla
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