Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı

14.05.2022 09:47

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'in Oscar töreninde giydiği dekolteli elbise hakkında yaptığı yorum sonrası birçok ünlü isimden oyuncuya destek geldi. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri, sutyensiz bir fotoğrafını paylaşarak Sezen'e destek mesajı yayınladı.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın bir televizyon programında yaptığı yorumlar, kadınların kıyafetleri üzerinden yaşanan bir tartışmayı alevlendirdi. Çakar, "Bu 'Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danikası değil midir? Bu yavaş yavaş şeye sirayet ediyor muhafazakar genç kızlarımızı da çok iğrenç kıyafetlerde görüyorum. Başında başörtü, altında streç pantolon. Kızım bari başını örtme" demişti.

"İÇİMDE BİR SÜTYENSİZ YATIYOR"

Siyasetçilerden ve ünlü isimlerden de dekoltesi eleştirilen Melis Sezen'e destekler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri, paylaştığı sütyensiz bir fotoğrafıyla Sezen'e destek mesajı yayınladı. Vuslateri'nin paylaşımı şöyle;

"İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor.. Onu korumalıyım."

Melis Sezen'e ünlülerden destek gelmeye devam ediyor; Gonca Vuslateri'den sütyensiz paylaşım
Melis Sezen'e ünlülerden destek gelmeye devam ediyor; Gonca Vuslateri'den sütyensiz paylaşım
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Son Dakika Magazin Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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