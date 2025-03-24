Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansla ismini milyonlarca kitleye duyuran Melisa Döngel geçtiğimiz aylarda futbolcu Atakan Kesgin ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan Melisa Döngel hakkında geçtiğimiz hafta yeni bir aşk iddiası ortaya atılmış ve Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşadığı gündeme gelmişti.

HIZLI BAŞLAYIP HIZLI BİTTİ

Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları sayesinde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öncü Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Döngel'den kötü haber geldi. Arkadaş çevrelerinin sosyal medyada paylaştığı el ele fotoğraflarla gündeme gelen çiftin ilişkisi, kısa sürdü. Hürriyet'in haberine göre, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayan ikili, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan bir programa katılan Melisa Döngel hakkında merak edilensoruları içtenlikle yanıtlamıştı. Farklı tarzıyla sık sık gözleri üzerine çeken güzel oyuncu güzellik sırrını itiraf etmişti. Güzellik sırrını açıklayan Melisa Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam" ifadelerini kullanmıştı. Döngel, doğal güzelliğini korumak için cilt bakımına ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterdiğini belirtti. Güzelliğiyle göz kamaştıran genç oyuncunun bu açıklamaları, Döngel'in sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.