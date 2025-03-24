Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin parlayan isimlerinden Melisa Döngel kariyerinin dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayıran Döngel, daha sonra iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki de uzun sürmedi ve ikili, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle ayrıldı.

24.03.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansla ismini milyonlarca kitleye duyuran Melisa Döngel geçtiğimiz aylarda futbolcu Atakan Kesgin ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan Melisa Döngel hakkında geçtiğimiz hafta yeni bir aşk iddiası ortaya atılmış ve Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşadığı gündeme gelmişti.

HIZLI BAŞLAYIP HIZLI BİTTİ

Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları sayesinde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öncü Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Döngel'den kötü haber geldi. Arkadaş çevrelerinin sosyal medyada paylaştığı el ele fotoğraflarla gündeme gelen çiftin ilişkisi, kısa sürdü. Hürriyet'in haberine göre, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayan ikili, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.

Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan bir programa katılan Melisa Döngel hakkında merak edilensoruları içtenlikle yanıtlamıştı. Farklı tarzıyla sık sık gözleri üzerine çeken güzel oyuncu güzellik sırrını itiraf etmişti. Güzellik sırrını açıklayan Melisa Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam" ifadelerini kullanmıştı. Döngel, doğal güzelliğini korumak için cilt bakımına ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterdiğini belirtti. Güzelliğiyle göz kamaştıran genç oyuncunun bu açıklamaları, Döngel'in sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Kerem Atakan Kesgin, Melisa Döngel, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    SOY İSMİNİN HAKKINI VER DÖN GEL BANA HA HA HA HA HA HA HA 4 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    demekki herşey güzel olmayla olmuyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:52:07. #7.13#
SON DAKİKA: Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement