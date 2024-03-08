Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konserine davet etti - Son Dakika
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Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konserine davet etti

Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i konserine davet etti

Ünlü popçu Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı konserine tüm herkesi davet etti. 9 Mart'ta Safranbolu'da gerçekleşecek olan konserde Peker, Akşener'in de sahne alacağını duyurdu.

08.03.2024 02:20
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Kendisinin de sahne alacağı konsere tüm herkesi davet eden Peker "Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz " dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinden aday olan ünlü popçu Hakan Peker'in konserine katılacak.

9 Mart'ta Safranbolu'da sanatçı arkadaşları ile konser verecek olan Hakan Peker programlarına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağını duyurdu. Peker " Bu büyük konsere İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener teşrif edeceklerdir. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hakan Peker, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konserine davet etti - Son Dakika

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