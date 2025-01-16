Mert Turak, annesiyle babasının boşandığını bakın nasıl öğrenmiş - Son Dakika
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Mert Turak, annesiyle babasının boşandığını bakın nasıl öğrenmiş

Mert Turak, annesiyle babasının boşandığını bakın nasıl öğrenmiş

Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Turak, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen "Empati" programına konuk oldu. Ailesiyle ilgili bilinmeyenlerden bahseden ünlü oyuncu, annesi ve babasının boşandığını nasıl öğrendiğini de anlattı.

16.01.2025 17:13
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Ünlü oyuncu Mert Turak, Mucize ve Mucize 2: Aşk filmlerindeki başarılı performansıyla şöhretin kapılarını aralamıştı. Yaklaşık iki sezondur Kızıl Goncalar'da Naim karakterine hayat veren Mert Turak, bu rolle hayran kitlesini daha da genişletii.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati programına konuk olan başarılı oyuncu, hayatına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

"ANNEMLE BABAM BANA HİÇ KARIŞMADI"

Babasının köklerinin İran Horasan'a dayandığını, annesinin ise Makedon göçmeni olduğunu anlatan Turak, "Zenginliğimi buna borçluyum. Bana verdikleri en büyük özgürlük hep söylerim... Hiç karışmadılar bana" dedi.

Mert Turak, annesiyle babasının boşandığını bakın nasıl öğrenmiş

"ANNEMLE BABAMIN BOŞANDIĞINI..."

Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben. Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler. Sonra annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş. 'Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez.' Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım. Hala da söylemezler, babamın koronavirüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim. 'Baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor" diye konuştu.

Kızıl Goncalar, Mert Turak, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Turak, annesiyle babasının boşandığını bakın nasıl öğrenmiş - Son Dakika

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