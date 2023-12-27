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Merve Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif alınca başörtülü fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Merve Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif alınca başörtülü fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını açıklayarak herkesi şaşırttı. Başörtülü fotoğrafını paylaşan Boluğur, 'Para için kapandı' yorumlarına maruz kaldı. Daha önce de Dubai'den bir petrol zengininden evlenme teklifi aldığını açıklayan oyuncu, şimdi ise Dubai'den şeyh aradığını belirtmişti.

Merve Boluğur, Dubai\'den 100 milyon TL\'lik teklif alınca başörtülü fotoğrafını paylaştı
27.12.2023 - 18:28,
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Boluğur daha önce Dubai'li bir petrol zengininden evlenme teklifi aldığını açıklamıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif alınca kapandı. Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını açıklayarak herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Merve Boluğur başörtülü fotoğrafını paylaştı. Başörtülü fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu için " Para için kapandı" yorumlarını yaptılar.

"DUBAİ'DEN ŞEYH ARIYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu daha önce de Dubai'den bir petrol zengininden evlenme teklifi aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Merve Boluğur, Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif alınca başörtülü fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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