Merve Boluğur, Dubai\'den 100 milyon TL\'lik teklif alınca başörtülü fotoğrafını paylaştı

Boluğur daha önce Dubai'li bir petrol zengininden evlenme teklifi aldığını açıklamıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Merve Boluğur Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif alınca kapandı. Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını açıklayarak herkesi şaşırtan ünlü oyuncu Merve Boluğur başörtülü fotoğrafını paylaştı. Başörtülü fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu için " Para için kapandı" yorumlarını yaptılar.

"DUBAİ'DEN ŞEYH ARIYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu daha önce de Dubai'den bir petrol zengininden evlenme teklifi aldığını açıklamıştı.