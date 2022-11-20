Merve Boluğur ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Merve Boluğur ekranlara dönüyor

20.11.2022 15:12
Merve Boluğur ekranlara dönüyor

DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturan, önceki gün sürpriz şekilde evliliğini bitirme kararı aldığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, ekranlara döneceğini açıkladı.

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri dönen Boluğur, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
Çift 23 Kasım'da boşanmak için hakim karşısına çıkacak.
Evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
"SENARYO OKUYORUM"
Tek başına alışverişe çıkan Boluğur, neşeli halleriyle dikkat çekti. Siyah ağırlıklı tarzıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceği müjdesini verdi. Çarşamba günü boşanma davası olduğunu söyleyen Merve Boluğur, tüm bu yoğunluğun arasında bir taraftan da gelen senaryoları okuduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Merve Boluğur ekranlara dönüyor - Son Dakika

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