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Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

13.01.2022 23:15
Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, oynadığı projelerin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur, son karesiyle yine olay yarattı. İşte detaylar...

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra Hakan Sabancı ve Burak Sayı'yla aşk yaşamıştı. Uzun süre kalbini aşka kapatan ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Oyuncu, sevgilisi Şen'in Cihangir'deki Rika adlı mekanına gitti. Boluğur, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı. Instagram'dan iki kare yayınlayan Boluğur, çilek emojisi koydu. Boluğur'a takipçileri, kalp ve nazar boncuğu emojisi gönderdi.

Boluğur, sevgilisinin mekanının ismini Instagram'dan da etiketledi.

Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Hakan Sabancı, Erkan Şen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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