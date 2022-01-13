Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra Hakan Sabancı ve Burak Sayı'yla aşk yaşamıştı. Uzun süre kalbini aşka kapatan ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Oyuncu, sevgilisi Şen'in Cihangir'deki Rika adlı mekanına gitti. Boluğur, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı. Instagram'dan iki kare yayınlayan Boluğur, çilek emojisi koydu. Boluğur'a takipçileri, kalp ve nazar boncuğu emojisi gönderdi.
Boluğur, sevgilisinin mekanının ismini Instagram'dan da etiketledi.
Son Dakika › Magazin › Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını... Derin yırtmacıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika Magazin