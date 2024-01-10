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Merve Demir, yeni şarkısı 'Dilene Dilene' için rapçi Zeyd ile düet yaptı - Son Dakika
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Merve Demir, yeni şarkısı 'Dilene Dilene' için rapçi Zeyd ile düet yaptı

Merve Demir, zorlukla tamamladığı işin ardından hastalanarak üç gün istirahat aldı. Demir'in yeni şarkısı 'Dilene Dilene', rapçi Zeyd ile birlikte düet olarak yayınlandı. Şarkının söz ve müziği Onur Murat'a ait olup, klip yönetmenliğini Onur Oğuz üstlendi.

Merve Demir, yeni şarkısı \'Dilene Dilene\' için rapçi Zeyd ile düet yaptı
10.01.2024 - 22:29,
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Set aralarında bol bol dinlenerek kamera karşısına geçen Merve Demir, zorlukla tamamladığı iş bitiminde hastanelik olunca 'Influenza' teşhisiyle üç gün istirahat aldı.

Merve Demir, yeni teklisi 'Dilene Dilene'de rapçi Zeyd ile birlikte düet yaptı. Sez Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği ise Onur Murat imzasını taşıyor.

Düzenlemesini Osman Çetin'in yaptığı şarkının klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz yaptı.

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Kaynak: Magazinkolik
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Merve Demir, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merve Demir, yeni şarkısı 'Dilene Dilene' için rapçi Zeyd ile düet yaptı - Son Dakika
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