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Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok•
Set aralarında bol bol dinlenerek kamera karşısına geçen Merve Demir, zorlukla tamamladığı iş bitiminde hastanelik olunca 'Influenza' teşhisiyle üç gün istirahat aldı.
Merve Demir, yeni teklisi 'Dilene Dilene'de rapçi Zeyd ile birlikte düet yaptı. Sez Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği ise Onur Murat imzasını taşıyor.
Düzenlemesini Osman Çetin'in yaptığı şarkının klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz yaptı.
Son Dakika › Magazin › Merve Demir, yeni şarkısı 'Dilene Dilene' için rapçi Zeyd ile düet yaptı - Son Dakika