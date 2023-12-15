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MESAM'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi - Son Dakika
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MESAM'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi

İstanbul Grand Cevahir Otel'de düzenlenen MESAM'IN 37. yıl galasına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Galanın sunuculuğunu TRT spikeri Zafer Kiraz yaptı. Telif Hakları konusunda sanatçılara destek veren gazeteciler de ödüllendirildi.

MESAM\'IN 37. yıl galasında sanat ve iş dünyasından 2 bin kişi bir araya geldi
15.12.2023 - 09:15,  Güncelleme: 09:17
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İstanbul Grand Cevahir Otel'de dün gece gerçekleşen MESAM'IN 37. uıl galasına sanat ve iş dünyasından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Galanın sunuculuğunu TRT spikeri Zafer Kiraz yaptı.

GAZETECİLER ONURLANDIRILDI

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Telif Hakları konusunda yaptıkları haber ve yazılarla sanatçılara destek veren gazeteciler de unutulmadı. Ali Eyüboğlu, Nurcan Sabur, Yalçın Bayer, Ali Ulusoy, Cengiz Semercioğlu ve Doğan Şentürk adına da verildi.

www.magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni 45 yıllık gazeteci, MESAM'IN ilk kurulduğu yıllardan beri destek veren Nurcan Sabur da 37. yıl ödüllüne değer bulundu.

Kaynak: Magazinkolik
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