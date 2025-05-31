Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba - Son Dakika
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Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba

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Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba
31.05.2025 20:33
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Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımını paylaştığı bir video ile tiye aldı. Taze fasulye ayıklarken sorulara cevap veren Yeşilçay'ın tepkileri dikkat çekti.

"Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımı sosyal medya son dönemde epey popüler oldu. Birçok programda ünlü isimlere bu soru sorulmaya başlandı.

BİR YANDAN TAZE FASULYE AYIKLADI, BİR YANDAN SORULARA CEVAP VERDİ

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu akımı tiye alan bir video çekti. Yeşilçay, taze fasulye ayıklarken bir yandan da sorulara cevap verdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY, NEREDEYSE HİÇBİR ÜNLÜYÜ BEĞENMEDİ

Yerli ve yabancı birçok ünlü isim sorulan Yeşilçay'ın yüz ifadesi ve verdiği tepkiler dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı video defalarca kez tıklandı.

Nurgül Yeşilçay, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • serhat ali:
    unutuldigu icin reklamini yapmaya calisiyor... 82 28 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu kişi onlardan kalitelimiymiş 43 9 Yanıtla
  • Fetu1986:
    kadın bazılarıyla dalga geçmiş. hiç mi gördüğünüzü yorumlama kapasiteniz yok 42 8 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    keşke filtreyi kapatsaymış gerçek suratını görseydik 20 17 Yanıtla
  • Oğuz KILINÇ:
    sasha gray? 14 2 Yanıtla
    Doğrucu zırto:
    ;))) 2 3
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SON DAKİKA: Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba - Son Dakika
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