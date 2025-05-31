"Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal" akımı sosyal medya son dönemde epey popüler oldu. Birçok programda ünlü isimlere bu soru sorulmaya başlandı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da bu akımı tiye alan bir video çekti. Yeşilçay, taze fasulye ayıklarken bir yandan da sorulara cevap verdi.
Yerli ve yabancı birçok ünlü isim sorulan Yeşilçay'ın yüz ifadesi ve verdiği tepkiler dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı video defalarca kez tıklandı.
Son Dakika › Magazin › Meşhur akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! Verdiği tepkiler bomba - Son Dakika
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