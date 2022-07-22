Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği - Son Dakika
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Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği

22.07.2022 16:27

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un tam 16 sezondur yer aldığı Kanal D'nin Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddiası magazin gündemine düştü. Çoruh'un uzun yıllar boyunca devam ettiği kült diziden ayrılacağı söylentisi sevenlerini üzdü.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi hakkında çok konuşulacak bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

"ŞEVKET ÇORUH, ARKA SOKAKLARDAN AYRILIYOR"

T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü. Eryılmaz, köşesinde "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek" dedi.

Bomba iddia: Şevket Çoruh, 16 sezondur başrolü oynadığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor

HEM TİYATRO HEM SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAK

2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

Bomba iddia: Şevket Çoruh, 16 sezondur başrolü oynadığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor
Bomba iddia: Şevket Çoruh, 16 sezondur başrolü oynadığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor
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Son Dakika Magazin Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği - Son Dakika


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