Modacı Andıç, Miss Mr. Fashion TV güzellerinin seçildiği gecede hem defile yaptı, hem juri oldu - Son Dakika
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Modacı Andıç, Miss Mr. Fashion TV güzellerinin seçildiği gecede hem defile yaptı, hem juri oldu

13.10.2022 12:55
Modacı Andıç, Miss Mr. Fashion TV güzellerinin seçildiği gecede hem defile yaptı, hem juri oldu

Doctor B Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışması Kuruçeşme'deki Oligark İstanbul'da yapılırken, gecede ünlü modacı Cafer Andıç hem defile yaptı hem de juri oldu.

Doctor B Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey güzellik yarışması Kuruçeşme'deki Oligark İstanbul'da yapılırken, gecede ünlü modacı Cafer Andıç hem defile yaptı hem de juri oldu.

Fashion TV Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ile Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur'un ev sahipliğinde yapılan yarışmada 20 yaşındaki sivil havacılık mezunu Melissa Daşdemir kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki Kutay Koman'da kral seçilerek birinci oldu. İlk beşe giren toplam 10 güzel Türkiye'yi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılacak güzellik yarışmalarında temsil edecek. Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gece adeta bir moda şölenine dönüştü. Finalde 25 kız, 25 erkek toplam 50 finalist yarıştı

Jürisinde Bülent Cihantimur, İvana Sert, Seren Görgüzel, Cem Belevi, Banu Sağanak, Victoria İshakhanova, Pınar Bent, Menekşe Kankavi, Cafer Andıç gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yarışmada ikinciliği İrem Şişmen ve Batuhan Balkan, üçüncülüğü Samire Hoca ve Hüseyin Zadeh, dördüncülüğü Sena Yamak ve Hashayar Rustami, beşinciliği ise Hosna Abed ile Karahan Çiçek kazandı.

Çeşitli mansiyon ödüllerinin de verildiği gecede finalist güzeller Nishantashchi, Venta Mücevher, Mondo Bazaar, Cafer Andıç gibi ünlü moda tasarımcılarının geceye özel tasarladığı giysiler ve mücevherlerle podyuma ve jüri üyeleri karşısına çıktı. Gecede Seren Görgüzel ve Cem Belevi şarkıları ile müzik dolu renkli dakikalar yaşattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fashion TV, Kuruçeşme, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Andıç, Miss Mr. Fashion TV güzellerinin seçildiği gecede hem defile yaptı, hem juri oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Modacı Andıç, Miss Mr. Fashion TV güzellerinin seçildiği gecede hem defile yaptı, hem juri oldu - Son Dakika
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