MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru\'dan Serdar Ortaç\'a uyarı

Müzik dünyasının usta ismi Nükhet Duru, radyocu Kadir Çetin'in programında samimi açıklamalarda bulundu. Bir süre önce MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını duyuran sanatçı, yaşadığı en zorlu dönemi ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

"HUYSUZ BİR YILAN GİBİ DÜŞÜNDÜM"

MS'in küçük beyinden yayılan ve insanı adeta paralize eden bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Duru, hastalığın kendisini 6 ay boyunca yürüyemez hale getirdiğini anlattı:

"Ağır bir krizle yakalandım. MS, küçük beyinden yayılan bir hastalık. Paralize ediyor insanı. Bunu 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Sağlıkla ilgilenmem, bedenimi iyi tanıyıp onu doğru yönetmem, bu hastalıktan sonra oldu. Onu huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik."

SERDAR ORTAÇ'A MESAJ: STRESTEN VE KUMARDAN UZAK DURUN

MS hastası olan Serdar Ortaç'a da tavsiyelerde bulunan sanatçı, aynı rahatsızlığı yaşayan herkese dikkat çeken bir çağrı yaptı:

"Serdar Ortaç ve bu hastalığa yakalanan herkese tavsiyem; özel hayatlarına çok dikkat etsinler. Sakin bir hayat yaşasınlar. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursunlar."