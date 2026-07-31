Muazzez Ersoy, Kayseri’de sahne aldı

Kayseri'de sahne alan nostalji müziğin usta ismi Muazzez Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı Muazzez Ersoy, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38'de sahne aldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle katılımcıları mest eden Muazzez Ersoy, aynı zamanda arabesk eserlerde seslendirdi. Katılımcılar, Ersoy'un şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar geçirdi.

Kayseri'nin kendisini sevdiğini bildiğini ancak alanın hıncahınç dolu olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını dile getiren Ersoy, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.