Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler! - Son Dakika
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Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler!

30.09.2022 14:14
Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu. Talihsiz yavrunun ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, minik Lina Nazlı Erbay'ın babası Abdurrahman Erbay ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarınıdaki iki kızlarını arıyorlardı. Melissa ve Abdurrahman'a acı haber ulaştı.

Aylardır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, cesedi teşhis eden babaannenin anlattıkları kan dondurdu.

"HER YERİ KAPKARA OLMUŞ"

"Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı."

Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler!

ACILI BABA KONUŞTU

Lina Nazlı'yı gözyaşları arasında toprağa veren ve taziyeleri kabul eden Abdurrahman Erbay, kızına bu acıyı yaşatanlara en ağır cezanın verilmesini istedi.

"BAŞKA ANNE VE BABALARIN CANI YANMASIN"

Kızının hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını ve darbedilerek öldürüldüğünü söyleyen Erbay, "Küçük meleğimi öldürdüler. Benim güzel kızıma kıydılar. Ben onun saçının teline bile dokunamazken, canı acır diye içim parçalanırken bir başkaları gidip benim küçücük kızımın canına kıydılar. Benim canım yandı, başka anne balaların canı yanmasın. Başka evlatlara kıyılmasın. Bunu yapanlara müebbet hapis cezası verilsin, gün yüzü görmesinler" diye konuştu.

"ŞÜPHELENİP POLİSE HABER VERMİYOR"

Abrurrahman Erbay, kızının daha önce hastanelere gittiğini ve annesinin imza vererek tedavi etmeden çıkardığını öne sürdü. Lina Nazlı'nın vücudunda sigara söndürüldüğüne dair izler ile darp izleri bulunduğunu anlatan Erbay, "Benim kızımın vücudunda sigara söndürüldüğüne yönelik izler var. Kızımın kafasına aldığı darbeler var. Bunlar annesi de yanlarında daha önce de kızımı alıp farklı hastaneye gidiyorlar.

Ama doktorlar kızımın vücudundaki izleri görüp, şüphelenip polise haber vermiyor. Doktorlar bunu nasıl fark etmez. İmza karşılığında nasıl çocuğumun hastaneden çıkışına izin verilir" dedi.

"TESELLİYİ ONDA ARAYACAĞIM"

Erbay, Lina Nazlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ancak küçük kızı Naime'ye kavuşmak için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte teselliyi Naime'de bulacağını ve ona çok iyi bakacağını dile getiren Erbay, şunları kaydetti:

"Küçük kızım Naime'yi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduk. Geldiler, evimizi kontrol ettiler. Kızımı bırakmayacağım. Bir şekilde alıp onu bağrıma basacağım. Küçük kızımı daha önce gördüm, hasret giderdim. Ben artık teselliyi onda arayacağım..

Büyümüş, gülüşü, bakışı, ablası gibi. Naime'ye sarılınca, canına kıydıkları Lina aklıma geldi. Zor bir şekilde ayakta durabiliyorum. Ama benim artık Naime için ayakta durmam gerekiyor..

Büyük kızımı kaybettim, küçük kızıma çok iyi bakacağım. Onu gezdireceğim, ona kıyafetler alacağım, oyuncak alacağım, saçlarını tarayacağım. Babalık görevimi layıkıyla yerine getireceğim. Daha önce de çocuklarıma çok iyi bakardım."

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Aksoy, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lina'nın Babası Abdurrahman Erbay'dan Şok Sözler! - Son Dakika
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