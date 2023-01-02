Müge Anlı, taciz şüphelisi şahsın bacaklarına baktığını söyleyerek sert çıktı: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini! - Son Dakika
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Müge Anlı, taciz şüphelisi şahsın bacaklarına baktığını söyleyerek sert çıktı: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!

02.01.2023 13:28

Arife Gökçe adlı kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda bulunan Sinan Sardoğan'ın tutarsız yanıtları Müge Anlı'yı bezdirdi. Anlı, sorularına kaçak yanıt veren Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" diyerek tepki gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Sinan Sardoğan'ın programda konuştuğu sırada ortalık bir anda gerildi.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Çok sayıda kadın canlı yayına bağlanarak adam hakkında taciz iddialarında bulundu. Sardoğan ise Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ı uyardı. Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı.

BACAKLARINA BAKTIĞINI FARK ETTİ

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demesine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

"YARARIM SENİN BEYNİNİ"

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a uyarıda bulundu: "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savundu.

YORUMLAR
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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı, taciz şüphelisi şahsın bacaklarına baktığını söyleyerek sert çıktı: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı, taciz şüphelisi şahsın bacaklarına baktığını söyleyerek sert çıktı: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini! - Son Dakika
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