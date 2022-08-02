Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla 28 yıldır konuşmadığı ortaya çıktı

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde babası İhsan Anlı'nın ölümüyle yıkıldı. Sessiz sedasız babasını son yolculuğuna uğurlayan Anlı'nın aile hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçek açığa çıktı.

28 YIL BABASIYLA GÖRÜŞMEDİ

Magazinkolik.com'un aldığı duyumlara göre; Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç, yıllardır çocuklarını babalarına düşman yetiştirmiş. Öyle bir düşmanlık ki 28 yıldır Müge Anlı babasıyla görüşmemiş. Baba prostat kanseri olduktan sonra evlatlarını görmek istemiş ama maalesef başarılı olamamış. Ardından Anlı'nın babası KOAH hastalığına yakalanınca durumu iyice kötüleşmiş.

BALAYINDA OLDUĞU İÇİN CENAZEYE KATILMADI

İhsan Anlı torunlarını da hiç görmemiş ve tanışmamış. Yakınları ise bu durumda dolayı Müge Anlı'ya oldukça kızgın. Baba Anlı, ölüm döşeğinde iken iki düğün birden yapılması da diğer konuşulanlar arasında. Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu. Anlı'nın kardeşi Mert Efe de geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Mert Efe, balayında olduğu için babasının cenazesine bile gitmedi.