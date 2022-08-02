Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla 28 yıldır konuşmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla 28 yıldır konuşmadığı ortaya çıktı

02.08.2022 14:31

Sosyal konularda binlerce kişinin hayatına dokunan Müge Anlı'nın kendi özel hayatı da çalkantılı geçiyor. Geçtiğimiz günlerde babasının vefatıyla yıkılan Anlı'nın babasıyla 28 yıldır görüşmediği ortaya çıktı. Anlı'nın kısa süre önce evlenen kardeşinin de balayında olduğu için babasının cenaze törenine katılmadığı iddia ediliyor.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde babası İhsan Anlı'nın ölümüyle yıkıldı. Sessiz sedasız babasını son yolculuğuna uğurlayan Anlı'nın aile hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçek açığa çıktı.

28 YIL BABASIYLA GÖRÜŞMEDİ

Magazinkolik.com'un aldığı duyumlara göre; Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç, yıllardır çocuklarını babalarına düşman yetiştirmiş. Öyle bir düşmanlık ki 28 yıldır Müge Anlı babasıyla görüşmemiş. Baba prostat kanseri olduktan sonra evlatlarını görmek istemiş ama maalesef başarılı olamamış. Ardından Anlı'nın babası KOAH hastalığına yakalanınca durumu iyice kötüleşmiş.

BALAYINDA OLDUĞU İÇİN CENAZEYE KATILMADI

İhsan Anlı torunlarını da hiç görmemiş ve tanışmamış. Yakınları ise bu durumda dolayı Müge Anlı'ya oldukça kızgın. Baba Anlı, ölüm döşeğinde iken iki düğün birden yapılması da diğer konuşulanlar arasında. Müge Anlı, geçtiğimiz haftalarda Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu. Anlı'nın kardeşi Mert Efe de geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Mert Efe, balayında olduğu için babasının cenazesine bile gitmedi.

Yüzlerce kişinin problemlerini çözen Müge Anlı'nın aile dramı ortaya çıktı! Meğer 28 yıldır babasıyla görüşmüyormuş
Yüzlerce kişinin problemlerini çözen Müge Anlı'nın aile dramı ortaya çıktı! Meğer 28 yıldır babasıyla görüşmüyormuş
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Kaynak: Magazinkolik

Müge Anlı, Mert Efe, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla 28 yıldır konuşmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla 28 yıldır konuşmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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