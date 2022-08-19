Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde Türk rap sanatçısı Murda ya da gerçek adıyla Önder Doğan , hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Murda, Magazin, Son Dakika

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