Muhammet Aydın, boşanma söylentilerine isyan etti

Daha önce ayrılacakları yönünde haberler çıkan ancak bu iddiaları yalanlayan çiftten Muhammet Aydın, boşanma söylentilerinin hala devam etmesine isyan etti.

"HERKES BİLİR BİRBİRİMİZ İÇİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUMUZU"

Tayfur'un ultrason görüntüsünü paylaşıp; "Hadi tahminler gelsin. Kız mı erkek mi? Bu hafta öğreniyoruz artık. Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki benim Efo'm var, o yüzden bi de kız olsa fena olmaz.

Ama Muhammet'in de kızı var, ona da bi erkek olsa fena olmaz. Bunlar tabii ki espri. Allah sağlıkla gelmesini nasip etsin. Ama siz yine yazın tahminleri" diyerek takipçilerine seslendiği gönderisine yorum yapan aydın, şu ifadeleri kullandı:

Şu yorumu yapmak zaruri hal aldı artık. Eşimle ayrıldığımız, barıştığımız falan yok. Herkes çok iyi bilir birbirimiz için ne kadar kıymetli olduğumuzu.

En kötü günde de, en iyi günde de biz Tuğçe ile diz dize, omuz omuzaydık. Üzgünüm istemeyen, çekemeyen arkadaşlar. Tuğçe bir ömür Sivas gelini olarak, Aydın soyadıyla hayatını yaşayacak. Kalın sağlıcakla.

"KİMSEYE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Eşinin bu yorumuna kayıtsız kalamayan şarkıcı ise "Kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz ya. Ayrıca karı-koca arasında tartışma da olur yani, biz de etten kemikten insanız.

O değil de yorumlara göre bebeğimi tabii ki kız. Ama iyi olan kazansın, kız mı erkek mi? video çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye yazdı.