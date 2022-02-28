Muhteşem Yüzyıl" Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi... - Son Dakika
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Muhteşem Yüzyıl" Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi...

28.02.2022 21:26
Muhteşem Yüzyıl" Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucu, yeni dizisi "Canım Annem" ile her gün TV 8 ekranlarında.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

Genç yıldız Kayra Zabcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi...
Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi...

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İstanbul Üniversitesi, Nurgül Yeşilçay, Mihrimah Sultan, Canım Annem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Muhteşem Yüzyıl' Dizisinin Mihrimah Sultan'ı Büyüdü! Son Hali Büyüledi... - Son Dakika


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