DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'den Türk Pop kraliçesi Sezen Aksu için bir şiir kaleme aldı.
Canlı performans heyecanından dolayı stres yaşayan ve sağlık sorunları yaşadığı için sahnelere veda eden ünlü şarkıcı için Müjdat Gezen şiir yazdı... Ünlü tiyatro sanatçısının yazdığı şiir büyük beğeni topladı.
İŞTE O ŞİİR
Sezen Güzel Sezen
Sezen güzel Sezen
sen var ya sen
sen halamın yaptığı tükenmez gibisin
tükenmez nedir bilir misin
çeşitli meyveleri alırsın
keser keser kavanoza koyarsın
içine şekerli su katarsın
kavanozun kapağını kaparsın
canın istedikçe kaşık kaşık yutarsın
azalınca kavanoza yeni meyve katarsın
böylece tükenmez hiç tükenmez
Sezen sen var ya sen
sen halamın yaptığı tükenmez gibisin
tatlısın
lezzetlisin
ve en önemlisi
hiç bitmeyeceksin
Son Dakika › Magazin › Müjdat Gezen'den Sezen Aksu için yazılan şiir - Son Dakika
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