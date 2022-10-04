Mükemmel Eşleşme... KEREM VE PINAR'A KÖTÜ SÜRPRİZ! - Son Dakika
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Mükemmel Eşleşme... KEREM VE PINAR'A KÖTÜ SÜRPRİZ!

04.10.2022 10:37
Mükemmel Eşleşme... KEREM VE PINAR'A KÖTÜ SÜRPRİZ!

Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " 5 Ekim Çarşamba saat 20.00’de 12. bölümü ile TRT 1'de...

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin bu haftaki bölümünde neler olacak:

Keremle ile Pınar, evlendikten sonra oturacakları evi tutmuşlardır. Ancak ev sahibi, evi bir ay sonra teslim edeceğini onlara geç haber verir.

Nikah tarihi alan gençler, evlerini bir ay sonra alacak olmanın üzüntüsünü yaşarken, aileler devreye girer.

Hem erkek tarafı hem de kız tarafı, kendi evlerine geçene kadar Kerem ve Pınarı kendi evlerinde ağırlamak konusunda ısrarcıdır.

Pınar kendi ailesine, Kerem de kendi ailesine onlarla kalacaklarının sözünü verince ortalık karışır.

Kız tarafı ve erkek tarafı bu konuda yarışmaya başlar. Keremle Pınar birer gün, iki ailenin evinde kalacak, günün sonunda kimin evinde rahat ederlerse, evlendikten sonra bir ay o evde yaşayacaklardır.

Meral ve Necatinin evine hırsız girer. Fakat Necati ve Meral hırsızı, Irmağın müşterisi zannedince hırsızı çok güzel bir şekilde ağırlarlar.

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mükemmel Eşleşme... KEREM VE PINAR'A KÖTÜ SÜRPRİZ! - Son Dakika

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