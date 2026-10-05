Murat Boz, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu - Son Dakika
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Murat Boz, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu

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Murat Boz, GastroAntep Kültür Yolu Festivali\'nde Gazianteplilerle buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını Gaziantepliler için söylerken konser alanını dolduran müzikseverler ona eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz sahne aldı. Sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Gaziantepli müzikseverlerle buluşan sanatçı, festival akşamına damga vurdu.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Murat Boz, geniş repertuvarından sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Murat Boz, konserde sevilen eserleri "Üzüleceksin", "Özledim" ve "Adını Bilen Yazsın"ı seslendirdi. Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer veren sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerden alkış aldı.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, sahne sanatlarından geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan etkinliklerle 11 Ekim'e kadar Gaziantep'in farklı noktalarında devam edecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Murat Boz, GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde Gazianteplilerle buluştu - Son Dakika
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