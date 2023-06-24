Murat Boz'un Derin Mevzular klibi eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Boz'un Derin Mevzular klibi eleştirilerin hedefi oldu

24.06.2023 16:09

Murat Boz, yeni albümünün çıkış şarkısı Derin Mevzular'ın klibini yayınladı. Ancak klipte yer alan cesur sahneler ve erotik içerik nedeniyle hayranları tarafından eleştirildi.

Murat Boz, yeni albümünün çıkış şarkısı "Derin Mevzular" ı dinleyicilerle buluşturdu. Heyecanla beklenen klibini yayınlayan ünlü popçu hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

CESUR SAHNELER KLİBE DAMGA VURDU

Tarzının dışına çıkarak oldukça iddialı klip çeken Murat Boz'un, klipte yer alan dansçıyla sevişme sahnesi çok konuşuldu. Klipte olay sahnelere imza atan Murat Boz, bir kötü bir de iyi karaktere hayat verdi.

ELEŞTİRİ YAĞIYOR

Uzun süre sonra hayranlarının karşısına çıkan Murat Boz'un klibi ise sınıfta kaldı. Klibin erotik sahnelerin yer aldığını öne süren birçok kullanıcı başarılı popçuyu yerden yere vurdu.

YORUMLAR
500

Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz'un Derin Mevzular klibi eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık'
17:12 Wagner lideri Prigojin: Bir kişiyi bile öldürmeden, tek kurşun atmadan Rostov'u aldık
16:56 Dinleyenlerin nutku tutuldu! Mimar Osman Dağ, "Alagül" şarkısına yepyeni bir soluk getirdi
16:51 Dinleyenlerin nutku tutuldu! Mimar Osman Dağ'dan "Alagül" şarkısına yeni soluk
16:50 Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar
16:46 Wagner'in kontrol ettiğini iddia ettiği Rostov ve Voronej'in önemi ne?
16:38 Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı
16:34 Son Dakika: İsyana karşı dört koldan mücadele! Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı
16:33 Wagner'in isyan bayrağı çekmesi, Rusya lideri Putin'in daha önce verdiği bir röportajı akıllara getirdi: İhaneti affetmem
16:28 Putin'in daha önce verdiği bir röportaj silahlı isyan sonrası gündem oldu: İhaneti affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 17:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Boz'un Derin Mevzular klibi eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement