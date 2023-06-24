Murat Boz'un Derin Mevzular klibi eleştirilerin hedefi oldu

Murat Boz, yeni albümünün çıkış şarkısı "Derin Mevzular" ı dinleyicilerle buluşturdu. Heyecanla beklenen klibini yayınlayan ünlü popçu hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

CESUR SAHNELER KLİBE DAMGA VURDU

Tarzının dışına çıkarak oldukça iddialı klip çeken Murat Boz'un, klipte yer alan dansçıyla sevişme sahnesi çok konuşuldu. Klipte olay sahnelere imza atan Murat Boz, bir kötü bir de iyi karaktere hayat verdi.

ELEŞTİRİ YAĞIYOR

Uzun süre sonra hayranlarının karşısına çıkan Murat Boz'un klibi ise sınıfta kaldı. Klibin erotik sahnelerin yer aldığını öne süren birçok kullanıcı başarılı popçuyu yerden yere vurdu.