Murat Dalkılıç Adını Duyunca Çılgına Döndü! - Son Dakika
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Murat Dalkılıç Adını Duyunca Çılgına Döndü!

07.08.2022 15:02
Murat Dalkılıç Adını Duyunca Çılgına Döndü!

Murat Dalkılıç, 2015 yılında oyuncu sevgilisi Merve Boluğur ile nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında sürpriz bir kararla boşanmıştı. Merve Boluğur, önceki gün aranjör sevgilisi Mert Aydın ile birlikte bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Çıkışta bir hayli gergin gözüken Merve Boluğur ve sevgilisi 'Tatiliniz nasıl geçti?' sorularına cevap vermeden valeden araçlarını istediler. Geçtiğimiz aylarda şarkıcılığa soyunan ve söylediği şarkılar ile sosyal medyada ağır eleştiri alan Merve Boluğur kendisini görüntüleyen gazetecileri görmezden gelip hızla aracına yürüdü. Ünlü oyuncu Murat Dalkılıç hakkında soruları duyunca ise çılgına döndü.

GERGİN ÇİFT

Son dönemde 'Merve Delirdi' şeklindeki yorumlar karşısında sessiz kalan Dalkılıç, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bu cümleler hakkında açıklama yapmıştı. Merve Boluğur'a bu açıklamalar sorulunca çılgına dönerek 'Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!' diyerek bağırdı. Ardından muhabirlerin 'İşimizin gereğini yapıyoruz. Murat bey size destek verdi sizde karşılık verdiniz' cümlelerine ters ters bakarak yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Merve Boluğur, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya" diyerek sitemine devam etti.

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'Merve, Murat'tan sonra delirdi' sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor 'Merve, Murat'tan sonra delirdi' sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur Açıklaması! Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur Açıklaması!
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Murat Dalkılıç Adını Duyunca Çılgına Döndü! - Son Dakika

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