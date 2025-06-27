Mustafa Sandal\'a mahkemeden kötü haber!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de kiracı olduğu ultra lüks daire nedeniyle mahkemelik oldu. Ev sahibi İrem Argat, yıllardır kira bedelinin emsallerin çok altında kaldığını öne sürerek dava açtı. Taraflar arasında yürütülen arabuluculuk görüşmesi sonuçsuz kalınca, iş mahkemeye taşındı.

MAHKEMELİK OLDULAR

Etiler'deki Savoy Sitesi'nde bulunan 3+1 dairesini 2018 yılında Mustafa Sandal'a kiraya veren İrem Argat, kira bedelinin güncel piyasa koşullarına göre oldukça düşük kaldığını savundu. Davaya konu olan sitede, doğayla iç içe yaşam sunan ve orman alanına sahip ultra lüks konutlar yer alıyor. Hürriyet'in haberine göre, Argat'ın avukatları, dava dilekçesinde "Aynı nitelikteki dairelerin kira bedeli 200 ila 220 bin lira arasında değişirken, müvekkilimizin 65 bin liraya razı olması beklenemez" ifadelerine yer verdi.

Ev sahibinin, kiranın aylık 170 bin liraya çıkarılması talebiyle başlattığı süreçte arabuluculuk yoluyla uzlaşma sağlanamayınca, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girdi. Sandal'ın avukatları ise bu talebin gerçekçi olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi için dairede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Uzmanlarca hazırlanan raporda, evin mevcut piyasa değeri göz önünde bulundurularak kira bedelinin 150 bin TL olması gerektiği belirtildi. Ancak mahkeme, bu bedele yüzde 10 oranında hakkaniyet indirimi uygulayarak, yeni kiranın aylık 135 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.