Havhavhav şarkısı ile bilinen Lvbel C5, şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Bir ara düşündüm 'Miyav Miyav diye bir şarkı yapsam mı?' diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi" sözlerine yanıt verdi.
Şarkıcı Mustafa Sandal ile Havhavhav şarkısı ile bilinen Lvbel C5 arasında tansiyon yükseldi. İkili arasındaki polemik Mustafa Sandal'ın konseri sırasında söylediği sözlerle başladı.
Sandal söz konusu sözlerinde "Bir ara düşündüm 'Miyav Miyav diye bir şarkı yapsam mı?' diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi. Olmaz, dedim sen özünden vazgeçme" dedi.
Sandal'a yanıt ise gecikmedi. Lvbel C5, Sandal'a verdiği yanıtta "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor biz bir şey demeyelim saygılı olalım. Premium üyeyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ona şarkı vermem" sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Magazin › Mustafa Sandal ve Lvbel C5 arasında tansiyon yükseldi! - Son Dakika
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