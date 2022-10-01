Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında

01.10.2022 20:14
Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında

Nautica, Engin Öztürk ile iş birliğinin dördüncü sezonunda "Nautica Camping" koleksiyonu ile birçok farklı stile uygun, özgün ve yeni tasarımlara yer veriyor.

Nautica X Engin Öztürk yeni koleksiyon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler, koleksiyonun temasına bağlı kalınarak İğneada'dayeni nesil kamp deneyimi olarak ortaya çıkan Longosphereve Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gerçekleşti.

İki gün süren çekimler, Tamer Yılmaz'ın objektifine yansıdı. Rotasını maceraya çeviren markanın yeni koleksiyonu 1 Ekim itibariyle mağazalarda satışa sunulacak.

Nautica, bu sonbahar outdoor ve yeni yaşam biçiminden ilham alarak tasarladığı koleksiyonuyla karşımıza çıkıyor. Kampanya, yeni yaşam tarzını benimseyen, doğaya karşı duyarlı, geri dönüşüme önem veren ve değişimden korkmayan insanların sesi oluyor. Bu doğrultuda hazırlananNautica Camping, Re-Life, Eco City, Competition ve NavTecholmak üzere dört farklı temadan oluşuyor. NauticaSonbahar-Kış koleksiyonunun renk paletinde ise sarı, lacivert, turuncu, toprak, kırmızı, siyah ve kahve tonları yer alıyor.

YORUMLAR
500
Engin Öztürk Kamera Karşısında Engin Öztürk Kamera Karşısında
Kaynak: Snob Magazin

Engin Öztürk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 23:32:10. #1.11#
SON DAKİKA: Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement