Nebahat Çehre\'ye kalp stenti takıldı

Geçen günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Çehre'nin son durumuyla ilgili menajeri Selçuk Kaya açıklama yaptı.
"EVİNDE DİNLENİYOR"
Kaya "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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