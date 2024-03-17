Nejat İşler, yeni filmi hakkında konuştu

Son olarak 'Zaferin Rengi' adlı sinema filminde kamera karşısına geçen Nejat İşler, önceki gece Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı.
Sevenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan İşler, basın mensupları ile de sohbet etti. Yeni projesinden bahseden İşler, "Yeni hazırlık yaptığım bazı projeler var. Bakacağız, bazı projeler olabilir" dedi.
"HERKES KEYFİNE GÖRE"
Son dönemde gündemde olan erkeklerin oje sürmesi tartışmaları üzerine sorulan soruya yanıt veren Nejat İşler, "Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz" ifadelerini kullandı.
Erkeklerin etek giymesi hakkında sorulan soruya da yanıt veren oyuncu, "İskoçya'da yaşasam giyerdim" diye konuştu.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Berfu Yenenler'in sorusu üzerine üçüncü çocuk istemediğini söyledi. Kaya, fiziksel olarak üçüncü çocuğu kaldıramayacağını belirtirken, evlatlık veya koruyucu aile olabileceklerini ifade etti. Ayrıca, eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti.
Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk olan Derya Uluğ, özel hayatından hakkında merak edilenlere sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullanması gündeme gelmişti. Şirketin müdürü, Göçer'e özür dileyerek iletişime geçti ve hata olduğunu kabul etti. Göçer ise klip çekimi için yurt dışında olduğu için şirketin avukatıyla görüştü ve özür diledi.
Survivor'da Kırmızı Takımın zaferi sonrası Mavi Takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi. Yunus Emre ile Yaman arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Ayrıca Merve'nin sakatlığı ve Mavi Takımın diğer bir problemi olan Ogeday da konuşuldu. Konseyde yapılan oylama sonucunda Hakan, ilk eleme adayı oldu.
Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci'nin sorusu üzerine, albüm yapmak istediğini söylemesine rağmen Kayahan'ın kendisine albüm yapmadığını belirtti. Sağıroğlu, Kayahan'ın Sezen Aksu ve Aşkın Nur Yengi'ye albüm yapmasına kızdığını ve 2 buçuk sene küs kaldıklarını açıkladı. Ancak sonrasında Kayahan'ın kendisine şarkılar verdiğini ve onu sahiplendiğini söyledi. Ayrıca, Demet Sağıroğlu, genç popstarlar arasında Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Ediz'i geleceğe isimlerini taşıyacak arkadaşları olarak gördüğünü belirtti.
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Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, Los Angeles'taki King Fahad Camisi'nde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda cami imamının yönlendirmesiyle şehadet getiren rapçi, hip hop alt türünün tanıtımında öncü rolüyle biliniyor. Lil Jon'un meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü. Jon, ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul eden ikinci Amerikalı oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ile Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak, hikayeleri bittiği için kadrodan ayrıldı. Setten kareleri yayınlayan oyuncuların vedaları duygulandırdı.
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