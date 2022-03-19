Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması

19.03.2022 00:39
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu TMC Film'le ortak çekecekleri "Gecenin Ucunda" dizisi için kutlama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül Doğulu'nun eylül yayın döneminde; yeni bir dizi projesi ile ekranlarda olacağı netleşti.

Bir süre önce Kadir Doğulu tarafından kurulan ve kısa zamanda 4 tane sinema filminin yapımcılığını üstlendiği Alim Yapım ile Erol Avcı'nın sahibi olduğu TMC Film yeni yayın dönemi için Star TV'ye hazırlanan "Gecenin Ucunda" dizisinin ortak yapımcılığını yapacaklarını duyurdular.

"Gecenin Ucunda" dizisinin başrol kadın oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde anlaşma yapan oyuncu üzerinde her iki yapım firmasının isminin yazdığı pastayla kutlama yaptı.

Zengin bir oyuncu kadrosu oluşturulması planlanan dizinin cast çalışmalarına ve mekan arayışlarına başlandı.

Temmuz ayında sete çıkacak olan dizi film Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanıyor. Dizide Neslihan Atagül Doğulu "Macide" karakterini canlandıracak.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması

YORUMLAR
500
Beyaz perde tıra taşındı... Gezen sinema tırı Tekirdağ'da köydeki çocuklarla buluştu Beyaz perde tıra taşındı... Gezen sinema tırı Tekirdağ'da köydeki çocuklarla buluştu Son dakika haberi: 'Flaşbellek', Suriye'deki savaşın iç yüzünü sinema izleyicisine sunacak Son dakika haberi: 'Flaşbellek', Suriye'deki savaşın iç yüzünü sinema izleyicisine sunacak

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Erol Avcı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement