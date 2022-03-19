Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan Yeni Proje Kutlaması - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül Doğulu'nun eylül yayın döneminde; yeni bir dizi projesi ile ekranlarda olacağı netleşti.

Bir süre önce Kadir Doğulu tarafından kurulan ve kısa zamanda 4 tane sinema filminin yapımcılığını üstlendiği Alim Yapım ile Erol Avcı'nın sahibi olduğu TMC Film yeni yayın dönemi için Star TV'ye hazırlanan "Gecenin Ucunda" dizisinin ortak yapımcılığını yapacaklarını duyurdular.

"Gecenin Ucunda" dizisinin başrol kadın oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde anlaşma yapan oyuncu üzerinde her iki yapım firmasının isminin yazdığı pastayla kutlama yaptı.

Zengin bir oyuncu kadrosu oluşturulması planlanan dizinin cast çalışmalarına ve mekan arayışlarına başlandı.

Temmuz ayında sete çıkacak olan dizi film Peride Celal'in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği aynı ismi taşıyan kitabından uyarlanıyor. Dizide Neslihan Atagül Doğulu "Macide" karakterini canlandıracak.